Лоренцо Музетти получил предупреждение от судьи в матче с Алькарасом в Риме

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти в полуфинальном матче с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия) получил предупреждение от судьи за нарушение правил. Итальянец разбил ракетку о корт. После первого сета счёт 6:3 в пользу Алькараса.

Фото: Скриншот из трансляции

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл Николаса Харри со счётом 6:4, 7:5. Напомним, в текущем розыгрыше Зверев покинул турнир на стадии четвертьфинала, уступив Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 4:6.