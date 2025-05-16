Лоренцо Музетти получил предупреждение от судьи в матче с Алькарасом в Риме
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Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти в полуфинальном матче с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия) получил предупреждение от судьи за нарушение правил. Итальянец разбил ракетку о корт. После первого сета счёт 6:3 в пользу Алькараса.
Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 16:45 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Фото: Скриншот из трансляции
Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл Николаса Харри со счётом 6:4, 7:5. Напомним, в текущем розыгрыше Зверев покинул турнир на стадии четвертьфинала, уступив Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 4:6.
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