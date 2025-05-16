Кори Гауфф поделилась ожиданиями от финала «тысячника» в Риме
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Третья ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала о своих ожиданиях от финала «тысячника» в Риме, в котором она сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.
Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
«Мы играли в Штутгарте. Это был тяжёлый матч. Она здорово выступила тогда. Думаю, здесь, при поддержке домашней публики, она будет показывать отличный теннис. Я должна быть к этому готова. Надеюсь, что смогу показать более высокий уровень и, возможно, выиграть титул», — приводит слова Гауфф пресс-служба WTA.
На турнире в WTA-500 в Штутгарте Кори Гауфф и Жасмин Паолини встретились на стадии 1/4 финала, победу в матче со счётом 6:4, 6:3 одержала итальянская теннисистка.
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