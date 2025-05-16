Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф поделилась ожиданиями от финала «тысячника» в Риме

Кори Гауфф поделилась ожиданиями от финала «тысячника» в Риме
Комментарии

Третья ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала о своих ожиданиях от финала «тысячника» в Риме, в котором она сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Мы играли в Штутгарте. Это был тяжёлый матч. Она здорово выступила тогда. Думаю, здесь, при поддержке домашней публики, она будет показывать отличный теннис. Я должна быть к этому готова. Надеюсь, что смогу показать более высокий уровень и, возможно, выиграть титул», — приводит слова Гауфф пресс-служба WTA.

На турнире в WTA-500 в Штутгарте Кори Гауфф и Жасмин Паолини встретились на стадии 1/4 финала, победу в матче со счётом 6:4, 6:3 одержала итальянская теннисистка.

Материалы по теме
Кори Гауфф выиграла 10 из 12 решающих тай-брейков в своей карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android