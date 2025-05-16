Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Иван Гахов не смог выйти в финал грунтового «челленджера» в Тунисе

Иван Гахов не смог выйти в финал грунтового «челленджера» в Тунисе
Комментарии

317-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов не смог выйти в финал грунтового турнира серии «челленджер» в Тунисе (Тунис). В полуфинале он уступил представителю Венгрии Жомбору Пирошу со счётом 2:6, 1:6.

В рамках встречи Гахов ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Пирошу два эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

За титул Пирош поспорит с победителем матча Крис Родеш (Люксембург) — Титуан Дрог (Франция).

Действующим чемпионом турнира в Тунисе является испанец Ориоль Рока-Баталья, который в прошлогоднем финале обыграл Валентена Руае из Франции.

Материалы по теме
Камилла Рахимова уступила Варваре Грачёвой в 1/4 финала «челленджера» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android