Иван Гахов не смог выйти в финал грунтового «челленджера» в Тунисе

317-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов не смог выйти в финал грунтового турнира серии «челленджер» в Тунисе (Тунис). В полуфинале он уступил представителю Венгрии Жомбору Пирошу со счётом 2:6, 1:6.

В рамках встречи Гахов ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Пирошу два эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

За титул Пирош поспорит с победителем матча Крис Родеш (Люксембург) — Титуан Дрог (Франция).

Действующим чемпионом турнира в Тунисе является испанец Ориоль Рока-Баталья, который в прошлогоднем финале обыграл Валентена Руае из Франции.