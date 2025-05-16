Лоренцо Музетти получил второе предупреждение в матче с Алькарасом в Риме

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) против испанца Карлоса Алькараса был оштрафован на очко за нарушение правил обращения с мячом. У него уже было предупреждение. Итальянец разбил ракетку о корт. После первого сета счёт 6:3 в пользу испанца.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл Николаса Харри со счётом 6:4, 7:5. Напомним, в текущем розыгрыше Зверев покинул турнир на стадии четвертьфинала, уступив Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 4:6.