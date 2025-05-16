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Лоренцо Музетти получил второе предупреждение в матче с Алькарасом в Риме

Лоренцо Музетти получил второе предупреждение в матче с Алькарасом в Риме
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Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) против испанца Карлоса Алькараса был оштрафован на очко за нарушение правил обращения с мячом. У него уже было предупреждение. Итальянец разбил ракетку о корт. После первого сета счёт 6:3 в пользу испанца.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 16:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл Николаса Харри со счётом 6:4, 7:5. Напомним, в текущем розыгрыше Зверев покинул турнир на стадии четвертьфинала, уступив Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 4:6.

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