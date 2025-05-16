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Карлос Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Риме, обыграв Лоренцо Музетти

Карлос Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Риме, обыграв Лоренцо Музетти
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В полуфинале он обыграл девятую ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 16:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. В её рамках Алькарас один рез подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Музетти ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За титул Карлос Алькарас поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США).

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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