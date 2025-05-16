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Томми Пол — об игре на грунте в сезоне-2025: с каждым матчем чувствую себя увереннее

Томми Пол — об игре на грунте в сезоне-2025: с каждым матчем чувствую себя увереннее
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12-я ракетка мира американец Томми Пол поделился мнением о своей игре на грунте в сезоне-2025.

«Чувствую, что играю лучше с каждым матчем. Мне правда нравится выступать на грунте. Если бы меня два года назад спросили, нравится ли мне играть на этом покрытии, то не уверен, что ответил бы так же. Сейчас я чувствую, что с каждым матчем ощущаю себя всё увереннее на грунте и играю в неплохой теннис», — сказал Пол в интервью Tennis Channel.

В четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Риме Томми Пол был сильнее польского теннисиста Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:4), 6:3. В матче 1/2 финала турнира он сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером. Встреча запланирована на 16 мая.

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