Андре Агасси — о Бене Шелтоне: он всё ещё очень «сырой»

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира Андре Агасси поделился мнением об игре американского теннисиста Бена Шелтона.

«Мне нравится его дух, его атлетизм. Этот парень — настоящая сила, с которой придётся считаться. Я действительно верю, что у него есть много направлений для прогресса. Он всё ещё очень «сырой», но настолько мощный, что может буквально выбить ракетку из рук соперника. Никто не хочет видеть своё имя рядом с его именем в турнирной сетке.

Я думаю, он может немного упростить себе жизнь, но он из тех парней, которые за две недели способны подняться на небеса и сотворить нечто великое в самые важные моменты тенниса — я в это искренне верю. Ни разу не видел, чтобы он чувствовал себя слабее соперника. Каждый раз, когда он выходит на корт в самые напряжённые моменты, видно, как он хочет, чтобы мяч оказался именно на его ракетке — и это отличный знак, особенно в таком молодом возрасте», — сказал Агасси в эфире Tennis Channel Live Podcast.