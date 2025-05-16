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Андре Агасси — о Бене Шелтоне: он всё ещё очень «сырой»

Андре Агасси — о Бене Шелтоне: он всё ещё очень «сырой»
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Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира Андре Агасси поделился мнением об игре американского теннисиста Бена Шелтона.

«Мне нравится его дух, его атлетизм. Этот парень — настоящая сила, с которой придётся считаться. Я действительно верю, что у него есть много направлений для прогресса. Он всё ещё очень «сырой», но настолько мощный, что может буквально выбить ракетку из рук соперника. Никто не хочет видеть своё имя рядом с его именем в турнирной сетке.

Я думаю, он может немного упростить себе жизнь, но он из тех парней, которые за две недели способны подняться на небеса и сотворить нечто великое в самые важные моменты тенниса — я в это искренне верю. Ни разу не видел, чтобы он чувствовал себя слабее соперника. Каждый раз, когда он выходит на корт в самые напряжённые моменты, видно, как он хочет, чтобы мяч оказался именно на его ракетке — и это отличный знак, особенно в таком молодом возрасте», — сказал Агасси в эфире Tennis Channel Live Podcast.

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