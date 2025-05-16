Карлос Алькарас вышел в восьмой финал «Мастерса» в карьере

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в восьмой финал «Мастерса» в карьере и в первый — в Риме. В полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия) Алькарас обыграл девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

В этом сезоне Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) и турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

За титул в Риме Карлос Алькарас поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США).

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.