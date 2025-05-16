Карлос Алькарас вышел в восьмой финал «Мастерса» в карьере
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в восьмой финал «Мастерса» в карьере и в первый — в Риме. В полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия) Алькарас обыграл девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 16:45 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
В этом сезоне Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) и турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
За титул в Риме Карлос Алькарас поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США).
Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
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