Алькарас — второй после Надаля по возрасту, кто вышел в финал на 3 «Мастерсах» на грунте

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым самым молодым игроком, дошедшим до финала на трёх «Мастерсах» на грунте. Моложе был только 22-кратный победитель мэйджоров испанец Рафаэль Надаль (20 лет 345 дней) в Гамбурге-2007. По этому показателю Карлос обошёл своего тренера Хуан-Карлоса Ферреро.

В полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия) Алькарас обыграл девятую ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 7:6 (7:4). За титул испанец поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США).

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.