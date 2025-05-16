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Алькарас — второй после Надаля по возрасту, кто вышел в финал на 3 «Мастерсах» на грунте

Алькарас — второй после Надаля по возрасту, кто вышел в финал на 3 «Мастерсах» на грунте
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым самым молодым игроком, дошедшим до финала на трёх «Мастерсах» на грунте. Моложе был только 22-кратный победитель мэйджоров испанец Рафаэль Надаль (20 лет 345 дней) в Гамбурге-2007. По этому показателю Карлос обошёл своего тренера Хуан-Карлоса Ферреро.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 16:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

В полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия) Алькарас обыграл девятую ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 7:6 (7:4). За титул испанец поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США).

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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