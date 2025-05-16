Алькарас повторил достижение «Большой тройки» на «Мастерсах»

Испанец Карлос Алькарас стал четвёртым с 1990 года теннисистом, которому удалось выйти в финал более чем в 25% всех турниров серии «Мастерс», в которых он принимал участие, сообщает Opta Ace.

У Алькараса показатель выхода в финал на «Мастерсах» равен 26,7%. Лидирует в этом рейтинге 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович с 44,4%, на второй позиции с 40,8% находится испанец Рафаэль Надаль. Замыкает тройку лидеров — двадцатикратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер (36,2%).

Карлос Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Риме, где сыграет с победителем встречи между американцем Томми Полом и итальянцем Янником Синнером.