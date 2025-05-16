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«Все видели матч с Руудом». Алькарас — о возможной встрече с Синнером в финале в Риме

«Все видели матч с Руудом». Алькарас — о возможной встрече с Синнером в финале в Риме
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о выходе в финал грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), а также о возможной встрече с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 16:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Сегодня публика была за Лоренцо. Так что было нелегко. Честно говоря, было здорово. Атмосфера великолепная. Я должен сказать им спасибо за то, что они уважительно относились к нам. Конечно, они болели за него в некоторых моментах между подачами и так далее. Но в целом вели себя уважительно. Так что должен поблагодарить их.

В финале посмотрим, против кого я буду играть. Оба выступают здорово. Янник… Все видели матч с Каспером [Руудом]. Это был очень высокий уровень. Посмотрим. Если я буду играть против Томми Пола, то должен быть готов к этому. Если буду играть с Янником, то должен быть готов к этой битве. Ну и, конечно же, придётся иметь дело с публикой. Это точно будет интересное воскресенье», — сказал Алькарас в интервью на корте.

В полуфинале Алькарас обыграл девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 7:6 (7:4).

Янник Синнер в четвертьфинале в Риме разгромил норвежца Каспера Рууда (6:0, 6:1). За выход в финал он поспорит с американцем Томми Полом.

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