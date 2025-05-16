Алькарас — четвёртый по проценту побед над игроками из топ-10 рейтинга ATP с 1973 года

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас (65,0%, 39-21) среди игроков с 10 и более такими матчами с 1973 года теперь уступает только трём теннисистам по проценту побед над соперниками из топ-10 рейтинга ATP — шведу Бьорну Боргу, сербу Новаку Джоковичу и немцу Борису Беккеру.

В полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) Карлос Алькарас обыграл девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 7:6 (7:4). За титул в Риме Карлос поспорит с победителем встречи между американцем Томми Полом и итальянцем Янником Синнером.

Алькарас также стал четвёртым с 1990 года теннисистом, которому удалось выйти в финал более чем в 25% всех турниров серии «Мастерс».