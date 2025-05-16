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Алькарас — четвёртый по проценту побед над игроками из топ-10 рейтинга ATP с 1973 года

Алькарас — четвёртый по проценту побед над игроками из топ-10 рейтинга ATP с 1973 года
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас (65,0%, 39-21) среди игроков с 10 и более такими матчами с 1973 года теперь уступает только трём теннисистам по проценту побед над соперниками из топ-10 рейтинга ATP — шведу Бьорну Боргу, сербу Новаку Джоковичу и немцу Борису Беккеру.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 16:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

В полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) Карлос Алькарас обыграл девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 7:6 (7:4). За титул в Риме Карлос поспорит с победителем встречи между американцем Томми Полом и итальянцем Янником Синнером.

Алькарас также стал четвёртым с 1990 года теннисистом, которому удалось выйти в финал более чем в 25% всех турниров серии «Мастерс».

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