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Каспер Рууд снялся с турнира ATP-250 в Женеве, где должен был защищать титул

Каспер Рууд снялся с турнира ATP-250 в Женеве, где должен был защищать титул
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд снялся с грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Каспер является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Томаша Махача со счётом 7:5, 6:3.

Ранее на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия) Каспер Рууд с разгромом проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (0:6, 1:6). Для Синнера турнир Риме стал первым после трёхмесячной дисквалификации.

В этом сезоне Каспер Рууд стал чемпионом грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В финале он оказался сильнее Джека Дрейпера из Великобритании (7:6, 3:6, 6:4).

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