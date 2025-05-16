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Карлос Алькарас повторил достижение Джоковича, Вавринки и Циципаса

Карлос Алькарас повторил достижение Джоковича, Вавринки и Циципаса
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал четвёртым действующим теннисистом, которому удалось выйти в финал всех турниров серии «Мастерс», проходящих на грунте.

Алькарас присоединился к 24-кратному победителю турниров серии «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу, чемпиону трёх турниров «Большого шлема» швейцарцу Стэну Вавринке и победителю Итогового турнира АТР — 2019 греку Стефаносу Циципасу.

Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в финал грунтового «Мастерса» в Риме, обыграв в матче 1/2 финала итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 7:6 (7:4). В сезоне-2025 испанец одержал победу на «Мастерсе» в Монте-Карло.

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