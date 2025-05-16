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«Я говорил в 2021, что он — не человек». Бублик — об игре Синнера после дисквалификации

«Я говорил в 2021, что он — не человек». Бублик — об игре Синнера после дисквалификации
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76-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о выступлении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

Аккаунт Tennis TV в социальных сетях поделился кадрами четвертьфинала «Мастерса» в Риме, где Синнер разгромил норвежца Каспера Рууда со счётом 6:0, 6:1.

«Я говорил вам в 2021, что он — не человек», — написал Бублик в комментариях к посту.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.

На «Мастерсе» в Риме Янник Синнер в полуфинале сыграет с американцем Томми Полом.

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