Карлос Алькарас оценил победу над Музетти в полуфинале «Мастерса» в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над девятой ракеткой мира Лоренцо Музетти в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Сегодня был очень сложный день из-за условий, ветер мешал играть. Речь шла не о том, чтобы показывать блестящий, зрелищный теннис, а о том, чтобы играть в умный теннис, играть уверенно, идти к цели, когда это возможно, и ждать возможности действовать агрессивно. Думаю, мне это неплохо удавалось, я оставался сильным психологически, когда ситуация складывалась не в мою пользу», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

За титул Карлос Алькарас поспорит с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и американцем Томми Полом.