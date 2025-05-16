Карлос Алькарас оценил победу над Музетти в полуфинале «Мастерса» в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над девятой ракеткой мира Лоренцо Музетти в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
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«Сегодня был очень сложный день из-за условий, ветер мешал играть. Речь шла не о том, чтобы показывать блестящий, зрелищный теннис, а о том, чтобы играть в умный теннис, играть уверенно, идти к цели, когда это возможно, и ждать возможности действовать агрессивно. Думаю, мне это неплохо удавалось, я оставался сильным психологически, когда ситуация складывалась не в мою пользу», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.
За титул Карлос Алькарас поспорит с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и американцем Томми Полом.
- 16 мая 2025
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