Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс вышли в финал парного грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв австралийскую пару Сторм Хантер/Эллен Перес со счётом 6:2, 6:2.

Матч продлился 1 час 22 минуты. За время игры российско-бельгийская пара не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк пойнтов из восьми. Австралийский дуэт не сделал ни одного эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В финале парного разряда турнира в Риме Кудерметова/Мертенс сыграют с олимпийскими чемпионками 2024 года итальянской парой Сара Эррани/Жасмин Паолини, которые оказались сильнее российской пары Мирра Андреева/Диана Шнайдер со счётом 6:4, 6:4.