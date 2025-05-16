Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс вышли в финал парного грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв австралийскую пару Сторм Хантер/Эллен Перес со счётом 6:2, 6:2.
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Матч продлился 1 час 22 минуты. За время игры российско-бельгийская пара не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк пойнтов из восьми. Австралийский дуэт не сделал ни одного эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.
В финале парного разряда турнира в Риме Кудерметова/Мертенс сыграют с олимпийскими чемпионками 2024 года итальянской парой Сара Эррани/Жасмин Паолини, которые оказались сильнее российской пары Мирра Андреева/Диана Шнайдер со счётом 6:4, 6:4.
- 16 мая 2025
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