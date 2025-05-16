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Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в Риме

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в Риме
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс вышли в финал парного грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв австралийскую пару Сторм Хантер/Эллен Перес со счётом 6:2, 6:2.

Рим — парный разряд (ж). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 20:15 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Сторм Хантер
Австралия
Сторм Хантер
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
С. Хантер Э. Перес

Матч продлился 1 час 22 минуты. За время игры российско-бельгийская пара не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк пойнтов из восьми. Австралийский дуэт не сделал ни одного эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В финале парного разряда турнира в Риме Кудерметова/Мертенс сыграют с олимпийскими чемпионками 2024 года итальянской парой Сара Эррани/Жасмин Паолини, которые оказались сильнее российской пары Мирра Андреева/Диана Шнайдер со счётом 6:4, 6:4.

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Календарь парного разряда турнира в Риме
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