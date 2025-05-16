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Александр Зверев взял уайлд-кард в Гамбург после неудачного выступления в Риме

Александр Зверев взял уайлд-кард в Гамбург после неудачного выступления в Риме
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев взял уайлд-кард на грунтовый турнир категории WTA-500 в Гамбурге (Германия). Зверев будет первым сеяным, так как ранее с турнира снялся первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

В Гамбурге также не выступят Хольгер Руне, Лоренцо Музетти, Томми Пол и Хамад Меджедович.

Турнир в Гамбурге пройдёт с 18 по 24 мая. Действующий чемпион соревнований — французский теннисист Артюр Фис, который в прошлогоднем финале обыграл Александра Зверева со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:1).

На грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия) Александр Зверев не смог защитить титул. В четвертьфинале он проиграл итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 6:7 (1:7), 4:6.

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