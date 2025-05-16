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Стала известна сетка турнира ATP-250 в Женеве, где выступят Джокович, Хачанов и Фриц

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Женеве, где выступят Джокович, Хачанов и Фриц
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Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В основной сетке соревнований заявлен россиянин Карен Хачанов, а также 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Первым сеяным является четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц.

Во втором круге соревнований Карен Хачанов встретится с победителем матча Кей Нисикори (Япония) — Лёнер Тьен (США). Тейлор Фриц сыграет с Хауме Мунаром (Испания) или Кентеном Алисом (Франция). Новак Джокович — с Мартоном Фучовичем (Венгрия) или Зизу Бергсом (Бельгия).

Турнир в Женеве пройдёт с 19 по 24 мая. Действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд, который в этом году снялся с соревнований.

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