«Слишком много оправданий». Музетти прокомментировал поражение в 1/2 финала в Риме

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал поражение от третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Испанец победил со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Даже когда я вёл с брейком во втором сете, вместо того чтобы смотреть на табло, я был слишком сосредоточен на негативных моментах. Ветер, корт, тенистые участки корта, мои ошибки. Слишком много оправданий. На грунте лучший Карлос всегда фаворит, даже на «Ролан Гаррос», даже против Синнера. Напряжение сковало меня, я чувствовал себя неподвижным, был в замешательстве. Карлос был более спокойным, он лучше справлялся с ситуацией. Однако ни один из нас не показал лучшего тенниса, в отличие от предыдущего матча в Монте-Карло. Я немного разочарован этим. Но это послужит уроком», — приводит слова Музетти La Gazzetta dello Sport.