Янник Синнер впервые проиграл сет после дисквалификации. Пол отдал ему лишь один гейм
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) против американца Томми Пола разгромно проиграл первый сет с момента возвращения в тур после трёхмесячной дисквалификации. Счёт 6:1 в пользу Пола.
Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 21:50 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|0
|2
Томми Пол
Т. Пол
До этого Синнер в двух сетах обыграл Мариано Навоне (6:3, 6:4), Йеспера де Йонга (6:4, 6:2), Франсиско Серундоло (7:6 (7:2), 6:3) и Каспера Рууда (6:0, 6:1).
Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.
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