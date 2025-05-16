Янник Синнер впервые проиграл сет после дисквалификации. Пол отдал ему лишь один гейм

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) против американца Томми Пола разгромно проиграл первый сет с момента возвращения в тур после трёхмесячной дисквалификации. Счёт 6:1 в пользу Пола.

До этого Синнер в двух сетах обыграл Мариано Навоне (6:3, 6:4), Йеспера де Йонга (6:4, 6:2), Франсиско Серундоло (7:6 (7:2), 6:3) и Каспера Рууда (6:0, 6:1).

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.