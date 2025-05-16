Янник Синнер в третий раз с начала победной серии в 25 матчей проигрывает первый сет

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в третий раз с начала победной серии уступает первый сет. Итальянец выиграл последние 25 матчей. У него ни одного поражения с октября 2024 года, когда он потерпел поражение в финале турнира в Пекине от Карлоса Алькараса.

На «Мастерсе» в Шанхае — 2024 итальянец в третьем круге проиграл стартовый сет аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри (6:7 (3:7), 6:4, 6:2), во втором круге Australian Open — 2025 — Тристану Скулкейту (4:6, 6:4, 6:1, 6:3) и в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме — Томми Полу (1:6).

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.