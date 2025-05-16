Янник Синнер в седьмой раз в карьере выиграл один гейм или меньше в первом сете

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в седьмой раз в карьере выиграл один гейм или меньше в первом сете. В полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) с американцем Томми Полом он уступил стартовый сет со счётом 1:6. Во второй партии итальянец сравнял счёт по сетам 6:0.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.