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Янник Синнер в седьмой раз в карьере выиграл один гейм или меньше в первом сете

Янник Синнер в седьмой раз в карьере выиграл один гейм или меньше в первом сете
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в седьмой раз в карьере выиграл один гейм или меньше в первом сете. В полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) с американцем Томми Полом он уступил стартовый сет со счётом 1:6. Во второй партии итальянец сравнял счёт по сетам 6:0.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 21:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
1 		6 5
6 		0 2
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.

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