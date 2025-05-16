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Алькарас — о полуфинале с Музетти: он был сильно напряжён, я это видел

Алькарас — о полуфинале с Музетти: он был сильно напряжён, я это видел
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказал мнение о том, насколько сильно помешало давление домашнего турнира на его соперника по полуфиналу «Мастерса» в Риме итальянца Лоренцо Музетти.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 16:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Он уже бывал в такой ситуации раньше. Это его третий подряд полуфинал на турнире серии «Мастерс». Конечно, иногда тяжело, когда выступаешь дома. Ты хочешь выиграть. Мысль о победе всё время в голове. Хочешь выйти в финал на родной земле. Хочешь, чтобы тобой гордились. Иногда такие мысли играют против тебя. В начале он, наверное, много ошибался. Был сильно напряжён, я это видел. Я постарался это не упустить, использовать его ошибки. Старался действовать надёжно и умно в эти моменты. Поэтому я выиграл первый сет. Мне, скажем так, было немного легче, чем ему, уступая сет в полуфинале. Возможно, ему было тяжело отыграться. Не скажу, что всё дело в опыте, но когда выступаешь дома, это порой оборачивается против тебя», — сказал Алькарас на пресс-конференции после полуфинального матча турнира в Риме.

В финале «Мастерса» в Риме Алькарас сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и американцем Томми Полом.

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