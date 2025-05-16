Алькарас — о полуфинале с Музетти: он был сильно напряжён, я это видел

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказал мнение о том, насколько сильно помешало давление домашнего турнира на его соперника по полуфиналу «Мастерса» в Риме итальянца Лоренцо Музетти.

«Он уже бывал в такой ситуации раньше. Это его третий подряд полуфинал на турнире серии «Мастерс». Конечно, иногда тяжело, когда выступаешь дома. Ты хочешь выиграть. Мысль о победе всё время в голове. Хочешь выйти в финал на родной земле. Хочешь, чтобы тобой гордились. Иногда такие мысли играют против тебя. В начале он, наверное, много ошибался. Был сильно напряжён, я это видел. Я постарался это не упустить, использовать его ошибки. Старался действовать надёжно и умно в эти моменты. Поэтому я выиграл первый сет. Мне, скажем так, было немного легче, чем ему, уступая сет в полуфинале. Возможно, ему было тяжело отыграться. Не скажу, что всё дело в опыте, но когда выступаешь дома, это порой оборачивается против тебя», — сказал Алькарас на пресс-конференции после полуфинального матча турнира в Риме.

В финале «Мастерса» в Риме Алькарас сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и американцем Томми Полом.