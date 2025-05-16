Янник Синнер — второй, кто выиграл сет со счётом 6:0 в четвертьфинале и полуфинале в Риме

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал вторым игроком в Открытой эре, выигравшим сет со счётом 6:0 в четвертьфинале и полуфинале на «Мастерсе» в Риме (Италия) после Аарона Крикштейна в 1984 году.

В четвертьфинале соревнований Янник Синнер обошёл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:0, 6:1. В полуфинале против американца Томми Пола сначала уступил первый сет (1:6), а затем выиграл второй (6:0).

Победитель матча Янник Синнер — Томми Пол в финале соревнований встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Открытый чемпионат Италии по теннису проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.