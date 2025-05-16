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Янник Синнер — второй, кто выиграл сет со счётом 6:0 в четвертьфинале и полуфинале в Риме

Янник Синнер — второй, кто выиграл сет со счётом 6:0 в четвертьфинале и полуфинале в Риме
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал вторым игроком в Открытой эре, выигравшим сет со счётом 6:0 в четвертьфинале и полуфинале на «Мастерсе» в Риме (Италия) после Аарона Крикштейна в 1984 году.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 21:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
1 		6 5
6 		0 2
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

В четвертьфинале соревнований Янник Синнер обошёл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:0, 6:1. В полуфинале против американца Томми Пола сначала уступил первый сет (1:6), а затем выиграл второй (6:0).

Победитель матча Янник Синнер — Томми Пол в финале соревнований встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Открытый чемпионат Италии по теннису проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.

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