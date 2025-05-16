Алькарас признался, что очень взволнован перед своим первым финалом в Риме

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, как чувствует себя перед финальным матчем «Мастерса» в Риме.

«Я всегда говорю, что можно стать лучше. Очевидно, я стараюсь улучшаться каждый день, в каждом матче, на каждой тренировке. Думаю, это возможность стать лучше, прогрессировать. Могу сказать, что готов к финалу. Я взволнован, что сыграю свой первый финал здесь, в Риме. Чувствую уверенность и играю отличный теннис. Всегда можно стать лучше. Надеюсь, что в финале смогу подойти к матчу правильно и выступить ещё лучше. Но сейчас я очень доволен тем уровнем, на котором играю, и тем, как я прибавил с начала турнира», — сказал Алькарас на пресс-конференции после полуфинального матча турнира в Риме.

Карлос Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Риме, где сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и американцем Томми Полом.