Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Карлосом Алькарасом

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). В полуфинале он обыграл 12-й номер рейтинга американца Томми Пола со счётом 1:6, 6:0, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Синнер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Пола ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В финале Янник Синнер сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.