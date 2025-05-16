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Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Карлосом Алькарасом

Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Карлосом Алькарасом
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). В полуфинале он обыграл 12-й номер рейтинга американца Томми Пола со счётом 1:6, 6:0, 6:3.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 21:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		0 3
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Синнер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Пола ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В финале Янник Синнер сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.

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