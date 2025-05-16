Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Карлосом Алькарасом
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). В полуфинале он обыграл 12-й номер рейтинга американца Томми Пола со счётом 1:6, 6:0, 6:3.
Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 21:50 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|0
|3
Томми Пол
Т. Пол
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Синнер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Пола ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В финале Янник Синнер сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.
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