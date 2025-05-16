Карлос Алькарас высказался о возможном финале «Мастерса» в Риме с Янником Синнером

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился мнением о возможном финале «Мастерса» в Риме с первой ракеткой мира Янником Синнером.

«Это было бы круто, не буду врать. Но ему предстоит очень серьёзное испытание против Томми Пола, который сейчас показывает отличный теннис. Кто знает? Он играет действительно хорошо. Я смотрел его матчи — его уровень сейчас действительно очень высок. Каждый раз, когда я играю против него, это всегда тяжёлая битва, всегда очень, очень сложно. Но мне нравятся такие моменты. А встретиться с ним в финале — это было бы ещё более серьёзное испытание: играть против него дома, при поддержке публики. Это было бы действительно тяжело. Увидим. Сегодня вечером я посмотрю второй полуфинальный матч. Кто бы ни победил, тот заслуживает выйти в финал. Это будет очень сложно», — сказал Алькарас на пресс-конференции после полуфинального матча турнира в Риме.

Карлос Алькарас впервые вышел в финал «Мастерса» в Риме, обыграв в матче 1/2 финала итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 7:6 (6:4).