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Янник Синнер продлил свою победную серию до 26 матчей

Янник Синнер продлил свою победную серию до 26 матчей
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 26-ю победу подряд. В полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) он обыграл американца Томми Пола со счётом 1:6, 6:0, 6:3.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 21:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		0 3
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

Последний раз итальянец проигрывал в октябре 2024 года в финале турнира ATP-500 в Пекине (Китай) Карлосу Алькарасу.

Синнер также вышел в финал на седьмом турнире подряд (в Цинциннати, на US Open, в Пекине, в Шанхае, на Итоговом турнире ATP, на Australian Open).

За титул в Риме Янник Синнер сразится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.

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