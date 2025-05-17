Синнер — о дискомфорте в ноге: сегодня чувствовал это больше, чем вчера, но не беспокоюсь

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о состоянии своей ноги после победы в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Янник обыграл Томми Пола со счётом 1:6, 6:0, 6:3.

— Я должен спросить о вашей ноге. Показалось, что в последнем сете вы испытывали небольшой дискомфорт. Как нога влияет на вас? Беспокоит ли вас?

— С третьего или четвёртого круга у меня под ногой небольшой волдырь, который не позволяет мне двигаться так хорошо в некоторых моментах. Сегодня я чувствовал это больше, чем вчера. В плане ноги я не беспокоюсь. Она просто немного напряжена. Это нормально. Но да, я должен позаботиться об этой мозоли. Оправданий нет. Адреналин придаст мне много энергии. В воскресенье не буду беспокоиться на 100%, — сказал Синнер в интервью на корте.