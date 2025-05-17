Определились финалисты грунтового «Мастерса» в Риме

В пятницу, 16 мая, завершились полуфинальные матчи на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться в финальной парой.

Теннис. «Мастерс» в Риме (Италия). Финал:

Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 3).

В полуфинале Карлос Алькарас обыграл девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Янник Синнер на этой же стадии оказался сильнее американца Томми Пола (1:6, 6:0. 6:3).

Открытый чемпионат Италии по теннису проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл чилийца Николаса Харри. На сей раз Зверев не сумел защитить титул, уступив в 1/4 финала Музетти.