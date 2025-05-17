Синнер стал первым после Маррея, кому удалось выйти в финал семи турниров подряд

Итальянец Янник Синнер стал первым теннисистом с 2016 года, который смог выйти в финал семи турниров подряд, сообщает Opta Ace.

Янник Синнер выходил в финал соревнований, в которых принимал участие, с турнира в Цинциннати в 2024 году по «Мастерс» в Риме в 2025-м. Он повторил достижение трёхкратного чемпиона турнира серии «Большого шлема» британца Энди Маррея. Также он стал самым молодым игроком с 1982 года после восьмикратного победителя турниров «Большого шлема» Ивана Лендла, которому покорилось это достижение.

Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Риме, обыграв американца Томми Пола со счётом 1:6, 6:0, 6:3.