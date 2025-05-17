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Янник Синнер прокомментировал победу над Томми Полом в 1/2 финала «Мастерса» в Риме

Янник Синнер прокомментировал победу над Томми Полом в 1/2 финала «Мастерса» в Риме
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Итальянец одержал победу со счётом 1:6, 6:0, 6:3.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 21:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		0 3
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

«Я старался оставаться там психологически. Условия были совершенно другими. Сегодня намного холоднее. Мяч немного тяжелее. Мне было трудновато с этим справиться. Старался оставаться там мысленно. Пытался понять, что может сработать лучше. Выиграть один гейм для меня было очень важно. Теннис может быстро меняться. То же самое я говорил вчера Касперу. Каждый момент очень важен. Очень рад быть в финале», — сказал Синнер в интервью на корте.

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