Янник Синнер прокомментировал победу над Томми Полом в 1/2 финала «Мастерса» в Риме

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Итальянец одержал победу со счётом 1:6, 6:0, 6:3.

«Я старался оставаться там психологически. Условия были совершенно другими. Сегодня намного холоднее. Мяч немного тяжелее. Мне было трудновато с этим справиться. Старался оставаться там мысленно. Пытался понять, что может сработать лучше. Выиграть один гейм для меня было очень важно. Теннис может быстро меняться. То же самое я говорил вчера Касперу. Каждый момент очень важен. Очень рад быть в финале», — сказал Синнер в интервью на корте.