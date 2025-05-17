Янник Синнер — третий итальянец в истории, вышедший в финал «Мастерса» в Риме

Первая ракетка мира Янник Синнер стал третьим в истории итальянцем, которому удалось выйти в финал на домашнем Мастерсе в Риме, сообщает Opta Ace.

Ранее в финал «Мастерса» в Риме выходил победитель одного турнира серии «Большого шлема» Адриано Панатта (в 1976 и 1978 годах), а также обладатель Кубка Дэвиса Антонио Дзугарелли (1977).

Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Риме, обыграв американца Томми Пола со счётом 1:6, 6:0, 6:3. В финале турнира он встретится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев.