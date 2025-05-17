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«Мне нужно сыграть в свой лучший теннис». Синнер — о будущем финале с Алькарасом в Риме

«Мне нужно сыграть в свой лучший теннис». Синнер — о будущем финале с Алькарасом в Риме
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Если я хочу победить в воскресенье, мне нужно сыграть в свой лучший теннис. Карлос сегодня показал потрясающее мастерство. Посмотрим, что будет дальше. С моей стороны невероятно оказаться здесь, в финале», — сказал Синнер в интервью на корте.

Счёт личных встреч Янника Синнера и Карлоса Алькараса — 6-4 в пользу испанца. Он обыгрывал итальянца на «Мастерсе» в Париже — 2021, на US Open — 2022, «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2023 и 2024 году, на «Ролан Гаррос» — 2024 и в Пекине-2024. Синнер одержал победу над Алькарасом на Уимблдоне — 2022, в Умаге-2022, на «Мастерсе» в Майами — 2023 и в Пекине-2023.

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