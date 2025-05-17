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Итальянцы четвёртый раз в истории сыграют в двух финалах в одиночном разряде в Риме

Итальянцы четвёртый раз в истории сыграют в двух финалах в одиночном разряде в Риме
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Итальянские игроки в четвёртый раз в истории тенниса примут участие в обоих финалах одиночного разряда на турнире в Риме (Италия). Первая ракетка мира Янник Синнер сыграет в финале «Мастерса» против Карлоса Алькараса, а пятая ракетка мира Жасмин Паолини сразится за титул WTA-1000 с Кори Гауфф.

До этого подобным достижением могли похвастаться Лючия Валерио (1930, 1934, 1935) Джованни Пальмиери (1934, 1935), Джорджо де Стефани (1934) и Умберто де Морпурго (1930).

В полуфинале Янник Синнер обыграл американца Томми Пола со счётом 1:6, 6:0, 6:3. Жасмин Паолини на этой же стадии оказалась сильнее Питон Стирнс из США (7:5, 6:1).

Календарь турнира в Риме (м)
Календарь турнира в Риме (ж)
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