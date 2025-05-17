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«У него очень мало слабых мест». Лоренцо Музетти — об игре Карлоса Алькараса

«У него очень мало слабых мест». Лоренцо Музетти — об игре Карлоса Алькараса
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Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти высказал мнение об игре испанца Карлоса Алькараса. Музетти уступил испанцу в полуфинале «Мастерса» в Риме со счётом 3:6, 6:7 (4:6).

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 16:45 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Карлос — феномен, которого в последнее время слишком критикуют, причём зря. Достаточно просто взглянуть на его результаты — критиковать особо не за что. Сегодня мы оба не показали лучший теннис, но он — соперник, у которого очень мало слабых мест. У него не такая подача, как у Зверева, но он очень разносторонний теннисист. Он работает над своей ментальной устойчивостью, но речь идёт о мелочах — а именно они и решают на таком уровне. Лучший Карлос на грунте — это лучший игрок из всех», — приводит слова Музетти с послематчевой пресс-конференции Punto de Break.

Карлос Алькарас впервые вышел в финал «Мастерса» в Риме, где сыграет с итальянцем Янником Синнером.

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