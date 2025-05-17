«У него очень мало слабых мест». Лоренцо Музетти — об игре Карлоса Алькараса

Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти высказал мнение об игре испанца Карлоса Алькараса. Музетти уступил испанцу в полуфинале «Мастерса» в Риме со счётом 3:6, 6:7 (4:6).
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
«Карлос — феномен, которого в последнее время слишком критикуют, причём зря. Достаточно просто взглянуть на его результаты — критиковать особо не за что. Сегодня мы оба не показали лучший теннис, но он — соперник, у которого очень мало слабых мест. У него не такая подача, как у Зверева, но он очень разносторонний теннисист. Он работает над своей ментальной устойчивостью, но речь идёт о мелочах — а именно они и решают на таком уровне. Лучший Карлос на грунте — это лучший игрок из всех», — приводит слова Музетти с послематчевой пресс-конференции Punto de Break.
Карлос Алькарас впервые вышел в финал «Мастерса» в Риме, где сыграет с итальянцем Янником Синнером.
- 17 мая 2025
-
00:57
-
00:45
-
00:42
-
00:28
-
00:18
-
00:17
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 16 мая 2025
-
23:45
-
23:35
-
23:35
-
23:32
-
23:11
-
23:11
-
22:59
-
22:56
-
22:45
-
22:21
-
22:02
-
21:39
-
21:31
-
21:26
-
20:41
-
20:18
-
20:10
-
19:49
-
19:34
-
19:32
-
19:18
-
19:16
-
18:58
-
18:54
-
18:49
-
18:48