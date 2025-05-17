«У него очень мало слабых мест». Лоренцо Музетти — об игре Карлоса Алькараса

Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти высказал мнение об игре испанца Карлоса Алькараса. Музетти уступил испанцу в полуфинале «Мастерса» в Риме со счётом 3:6, 6:7 (4:6).

«Карлос — феномен, которого в последнее время слишком критикуют, причём зря. Достаточно просто взглянуть на его результаты — критиковать особо не за что. Сегодня мы оба не показали лучший теннис, но он — соперник, у которого очень мало слабых мест. У него не такая подача, как у Зверева, но он очень разносторонний теннисист. Он работает над своей ментальной устойчивостью, но речь идёт о мелочах — а именно они и решают на таком уровне. Лучший Карлос на грунте — это лучший игрок из всех», — приводит слова Музетти с послематчевой пресс-конференции Punto de Break.

Карлос Алькарас впервые вышел в финал «Мастерса» в Риме, где сыграет с итальянцем Янником Синнером.