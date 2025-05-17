«Весна была трудной». Хольгер Руне объяснил снятие с турнира ATP-500 в Гамбурге

10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне объяснил снятие с турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

«После Рима мы провели множество анализов в Дании, потому что я чувствовал себя очень плохо, и это продолжалось долгое время. Анализы показали, что у меня всё ещё есть инфекция в горле (которую не удалось вылечить антибиотиками в Индиан-Уэллсе), а также инфекция в желудке. Сейчас я принимаю сильнодействующие антибиотики и жду не дождусь, когда почувствую себя лучше. Хорошо, что в остальном я здоров, весна была трудной, и не могу дождаться, когда снова смогу соревноваться, с приливом сил. Спасибо за вашу поддержку в трудные и в хорошие времена», — написал Руне в социальных сетях.

Помимо Хольгера Руне, на турнире в Гамбурге не сыграют Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Томми Пол и Хамад Меджедович. Немец Александр Зверев взял уайлд-кард и станет первым сеяным.