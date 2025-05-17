Синнер выиграл 69 из 70 последних матчей с теннисистами не из топ-10
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал победителем в 69 из 70 последних матчей, в которых его соперниками были теннисисты, не входящие в топ-10 мирового рейтинга.
Единственное поражение на этом отрезке в матчах с игроками не из топ-10 Синнер потерпел 13 апреля 2024 года от Стефаноса Циципаса из Греции (4:6, 6:3, 4:6), это произошло в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. На тот момент Циципас занимал в рейтинге ATP 12-ю строчку.
Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 21:50 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
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|6
|6
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|0
|3
Томми Пол
Т. Пол
16 мая в полуфинале «Мастерса» в Риме итальянский теннисист победил в трёх сетах 12-ю ракетку мира американца Томми Пола — 1:6, 6:0, 6:3.
Видео: Рим громко встречает Синнера после дисквалификации
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