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Синнер выиграл 69 из 70 последних матчей с теннисистами не из топ-10

Синнер выиграл 69 из 70 последних матчей с теннисистами не из топ-10
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал победителем в 69 из 70 последних матчей, в которых его соперниками были теннисисты, не входящие в топ-10 мирового рейтинга.

Единственное поражение на этом отрезке в матчах с игроками не из топ-10 Синнер потерпел 13 апреля 2024 года от Стефаноса Циципаса из Греции (4:6, 6:3, 4:6), это произошло в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. На тот момент Циципас занимал в рейтинге ATP 12-ю строчку.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 21:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		0 3
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

16 мая в полуфинале «Мастерса» в Риме итальянский теннисист победил в трёх сетах 12-ю ракетку мира американца Томми Пола — 1:6, 6:0, 6:3.

Календарь "Мастерса" в Риме
Турнирная сетка "Мастерса" в Риме
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