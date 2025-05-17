Мама Синнера покинула стадион после разгромного поражения сына в сете полуфинала в Риме

Мать первой ракетки мира итальянца Янника Синнера ушла с трибун стадиона после разгромно проигранного сыном первого сета (1:6) в полуфинале грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме с 12-м номером рейтинга ATP американцем Томми Полом, сообщает Eurosport в социальной сети X.

Во второй партии Синнер переломил ход игры, победив с «сухим» счётом 6:0, после чего выиграл и решающий третий сет — 6:3.

В финальном матче грунтового «Мастерса» в Риме Янник Синнер сыграет с третьей ракеткой мира и третьим сеянным на турнире испанцем Карлосом Алькарасом.

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