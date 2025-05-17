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Мама Синнера объяснила свой уход с трибун после 1:6 Янника в первом сете с Томми Полом

Мама Синнера объяснила свой уход с трибун после 1:6 Янника в первом сете с Томми Полом
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Мать первой ракетки мира итальянца Янника Синнера Сиглинда Синнер прокомментировала свой уход со стадиона после разгромно проигранного сыном первого сета полуфинального матча грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме, в котором его соперником был 12-й номер рейтинга ATP американец Томми Пол (1:6, 6:0, 6:3).

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 21:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		0 3
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

«Я вышла в конце первого сета. Я прохожу здесь и жду, пока игра закончится. Никогда не слежу за гонками Янника вживую, это случается редко. Я предпочитаю стоять перед телевизором. Только в Турине мне удалось увидеть финал и немного чего-то из предыдущих раундов. Мой муж остался, у него никогда не бывает с этим проблем», — приводит слова Сиглинды Синнер Eurosport.

В финальном матче грунтового «Мастерса» в Риме Янник Синнер сыграет с третьей ракеткой мира и третьим сеянным на турнире испанцем Карлосом Алькарасом.

Календарь "Мастерса" в Риме
Турнирная сетка "Мастерса" в Риме
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