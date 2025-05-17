Мама Синнера объяснила свой уход с трибун после 1:6 Янника в первом сете с Томми Полом

Мать первой ракетки мира итальянца Янника Синнера Сиглинда Синнер прокомментировала свой уход со стадиона после разгромно проигранного сыном первого сета полуфинального матча грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме, в котором его соперником был 12-й номер рейтинга ATP американец Томми Пол (1:6, 6:0, 6:3).
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«Я вышла в конце первого сета. Я прохожу здесь и жду, пока игра закончится. Никогда не слежу за гонками Янника вживую, это случается редко. Я предпочитаю стоять перед телевизором. Только в Турине мне удалось увидеть финал и немного чего-то из предыдущих раундов. Мой муж остался, у него никогда не бывает с этим проблем», — приводит слова Сиглинды Синнер Eurosport.
В финальном матче грунтового «Мастерса» в Риме Янник Синнер сыграет с третьей ракеткой мира и третьим сеянным на турнире испанцем Карлосом Алькарасом.
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