«Ваш противник бьёт по тому же мячу». Экс-тренер Серены Уильямс — на жалобы Зверева

Рик Макки, экс-тренер 23-кратнойпобедительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, высказался по поводу недовольства второй ракетки мира Александра Зверева качеством мячей на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия).

«Зверев жаловался на то, что мячи слишком пушистые и слишком мягкие. Всегда помните одну вещь. Это то, что есть. Ваш противник бьёт по тому же мячу. Великие не оправдываются, они оправдывают соперников», — написал Макки в своём аккаунете в социальных сетях.

В четверг, 15 мая, Зверев не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме. Действующий чемпион турнира в столице Италии уступил девятой ракетке ракетка мира итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 6:7, 4:6.