«С днём рождения мужчину моей мечты». Эйса Гонсалес поздравила Димитрова с 34-летием

Мексиканская актриса Эйса Гонсалес опубликовала пост с поздравлением болгарского теннисиста Григора Димитрова, который 16 мая отметил своё 34-летие.

« Счастливого дня рождения мужчине моей жизни! Ты действительно мой самый любимый человек! И я не могу поверить, что мне посчастливилось найти тебя. Ты так многое восстановил в моей душе, что я уже не думала, что это возможно. Самый добрейший и внимательный, я восхищаюсь каждым сантиметром тебя, тем, кем ты являешься и кем становишься. Я люблю тебя, Джи», — написала Гонсалес на своей странице в соцсетях.

Предположение о романе Димитрова и Гонсалес появилось в социальных сетях после того, как актрису заметили в боксе теннисиста во время его матча во втором круге на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Гонсалес тёплым поцелуем в щёку поздравила Димитрова с победой над чилийцем Николасом Харри. После пару замечали на прогулке в Мадриде, а также Григор в социальных сетях выкладывал фотографии девушки.