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«Я выиграл сердцем». Синнер — о победе над Полом в полуфинале «Мастерса» в Риме

«Я выиграл сердцем». Синнер — о победе над Полом в полуфинале «Мастерса» в Риме
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Итальянец одержал победу со счётом 1:6, 6:0, 6:3.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 21:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		0 3
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

«Когда я согрелся в туннеле, мне было немного холодно, но не так сильно. Сегодня вечером я выиграл больше сердцем, стоя там, находя решение моментов, против Рууда я выиграл головой. Каждая игра отличается, я хочу совместить это в воскресенье, чтобы играть на хорошем уровне. Если я не смогу это сделать против такого игрока, как Алькарас, у меня будет плохой конец», — приводит слова Синнера Eurosport.it.

В воскресенье, 18 мая, Синнер и Алькарас сыграют в финале «Мастерса» в Риме.

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