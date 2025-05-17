Янник Синнер высказался о предстоящем финале с Алькарасом на «Мастерсе» в Риме

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего матча с испанцем Карлосом Алькарасом в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
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«Мы два совершенно разных игрока, обычно уровень между нами очень высок, мы заставляем себя делать то, чего не делаем в обычных матчах. Однако это другой уровень, я нахожусь в ситуации, в которой никогда раньше не был, просто хочу посмотреть, где я нахожусь. Но наши матчи дают нам что-то, как положительное, так и отрицательное, потому что мы молоды, мы играем в хороший теннис… много чего. У нас обоих были трудные времена, но он выигрывал в последних матчах между нами», — приводит слова итальянца Eurosport.it.
В воскресенье, 18 мая, Синнер и Алькарас сыграют в финале «Мастерса» в Риме. Игра запланирована на 13:00 мск.
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