Диана Шнайдер пригласила в команду нового тренера после ухода Сафиной — Parsa

Появилась информация, что 11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер пригласила в свою команду бывшую 56-ю ракетку мира румына Мариуша Копила для подготовки к «Ролан Гаррос» — 2025 в качестве пробного периода. Об этом сообщает Parsa.

34-летний Копил — победитель одного турнира категории ATP в парном разряде, финалист турниров ATP-250 в Софии (2018) и ATP-500 в Базеле (2018) в одиночном разряде.

Напомним, до грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия) Шнайдер сотрудничала с Динарой Сафиной. Вместе они провели всего два турнира — в Штутгарте (Германия) и Мадриде (Испания).

На турнире в Риме Диана Шнайдер дошла до четвертьфинала, в котором уступила пятому номеру мирового рейтинга итальянской теннисистке Жасмин Паолини со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 2:6.