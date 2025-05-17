«Тот, кто идёт сильным, встретит смерть». Мирра Андреева разместила пост по итогам Рима

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала пост по итогам своего выступления на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Тот, кто идёт медленно, будёт здоровым и далеко зайдёт. Тот, кто идёт сильным, идёт навстречу смерти.

Спасибо, Рим», — написала Андреева на своей странице в соцсетях.

На турнире в Риме 18-летняя Андреева дошла до четвертьфинала в одиночном разряде, в котором уступила четвёртой ракетке мира американке Кори Гауфф (4:6, 6:7 (5:7)). В парном турнире в дуэте с соотечественницей Дианой Шнайдер Мирра закончила выступления на стадии полуфинала, уступив итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини (4:6, 4:6).