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«Тот, кто идёт сильным, встретит смерть». Мирра Андреева разместила пост по итогам Рима

«Тот, кто идёт сильным, встретит смерть». Мирра Андреева разместила пост по итогам Рима
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала пост по итогам своего выступления на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Тот, кто идёт медленно, будёт здоровым и далеко зайдёт. Тот, кто идёт сильным, идёт навстречу смерти.
Спасибо, Рим», — написала Андреева на своей странице в соцсетях.

На турнире в Риме 18-летняя Андреева дошла до четвертьфинала в одиночном разряде, в котором уступила четвёртой ракетке мира американке Кори Гауфф (4:6, 6:7 (5:7)). В парном турнире в дуэте с соотечественницей Дианой Шнайдер Мирра закончила выступления на стадии полуфинала, уступив итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини (4:6, 4:6).

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