Кори Гауфф — Жасмин Паолини: во сколько начало, где смотреть финал турнира WTA-1000 в Риме

Сегодня, 17 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится финальный матч, в котором встретятся третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и итальянка Жасмин Паолини, занимающая пятую строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

В России не предусмотрен официальный показ матчей WTA. Трансляцию матча Кори Гауфф — Жасмин Паолини можно посмотреть на тематических каналах в социальных сетях.

Гауфф и Паолини провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу представительницы США. В единственном матче, прошедшем между ними на грунте, победу одержала итальянская теннисистка.