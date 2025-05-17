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Кори Гауфф — Жасмин Паолини: во сколько начало, где смотреть финал турнира WTA-1000 в Риме

Кори Гауфф — Жасмин Паолини: во сколько начало, где смотреть финал турнира WTA-1000 в Риме
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Сегодня, 17 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится финальный матч, в котором встретятся третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и итальянка Жасмин Паолини, занимающая пятую строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

В России не предусмотрен официальный показ матчей WTA. Трансляцию матча Кори Гауфф — Жасмин Паолини можно посмотреть на тематических каналах в социальных сетях.

Гауфф и Паолини провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу представительницы США. В единственном матче, прошедшем между ними на грунте, победу одержала итальянская теннисистка.

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