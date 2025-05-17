«Финал!» Янник Синнер разместил пост перед матчем с Алькарасом на «Мастерсе» в Риме

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост перед финальным матчем грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим третью строчку рейтинга ATP.

«Финал!!! Большое спасибо за вчера, увидимся завтра», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

В пятницу, 16 мая, Синнер в трёх сетах обыграл 12-ю ракетку мира американца Томми Пола в полуфинале «Мастерса» в Риме. Итальянец одержал победу со счётом 1:6, 6:0, 6:3.

В воскресенье, 18 мая, Синнер и Алькарас сыграют в финале «Мастерса» в Риме. Начало встречи запланировано на 13:00 мск.