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«Финал!» Янник Синнер разместил пост перед матчем с Алькарасом на «Мастерсе» в Риме

«Финал!» Янник Синнер разместил пост перед матчем с Алькарасом на «Мастерсе» в Риме
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост перед финальным матчем грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим третью строчку рейтинга ATP.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Финал!!! Большое спасибо за вчера, увидимся завтра», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

В пятницу, 16 мая, Синнер в трёх сетах обыграл 12-ю ракетку мира американца Томми Пола в полуфинале «Мастерса» в Риме. Итальянец одержал победу со счётом 1:6, 6:0, 6:3.

В воскресенье, 18 мая, Синнер и Алькарас сыграют в финале «Мастерса» в Риме. Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

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