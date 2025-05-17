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Стала известна сетка турнира WTA-500 в Страсбурге, где сыграют Калинская и Самсонова

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Страсбурге, где сыграют Калинская и Самсонова
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Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В основную сетку соревнований напрямую попали две российские теннисистки — Анна Калинская и Людмила Самсонова.

Наиболее заметные матчи первого круга турнира WTA-500 в Страсбурге:

  • Анна Калинская (Россия) — победитель квалификации (Q).
  • Даниэль Коллинз (США) — Софья Кенин (США).
  • Эмма Радукану (Великобритания) — Дарья Касаткина (Австралия);
  • Линда Носкова (Чехия) - Людмила Самсонова (Россия).
  • Элина Свитолина (Украина) — Клара Таусон (Дания).
  • Ализе Корне (Франция) - победитель квалификации (Q).

Турнир в Страсбурге пройдёт с 19 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является представительница США Мэдисон Киз.

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