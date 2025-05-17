Стала известна сетка турнира WTA-500 в Страсбурге, где сыграют Калинская и Самсонова
Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В основную сетку соревнований напрямую попали две российские теннисистки — Анна Калинская и Людмила Самсонова.
Наиболее заметные матчи первого круга турнира WTA-500 в Страсбурге:
- Анна Калинская (Россия) — победитель квалификации (Q).
- Даниэль Коллинз (США) — Софья Кенин (США).
- Эмма Радукану (Великобритания) — Дарья Касаткина (Австралия);
- Линда Носкова (Чехия) - Людмила Самсонова (Россия).
- Элина Свитолина (Украина) — Клара Таусон (Дания).
- Ализе Корне (Франция) - победитель квалификации (Q).
Турнир в Страсбурге пройдёт с 19 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является представительница США Мэдисон Киз.
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