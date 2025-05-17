Стала известна сетка турнира WTA-500 в Страсбурге, где сыграют Калинская и Самсонова

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В основную сетку соревнований напрямую попали две российские теннисистки — Анна Калинская и Людмила Самсонова.

Наиболее заметные матчи первого круга турнира WTA-500 в Страсбурге:

Анна Калинская (Россия) — победитель квалификации (Q).

Даниэль Коллинз (США) — Софья Кенин (США).

Эмма Радукану (Великобритания) — Дарья Касаткина (Австралия);

Линда Носкова (Чехия) - Людмила Самсонова (Россия).

Элина Свитолина (Украина) — Клара Таусон (Дания).

Ализе Корне (Франция) - победитель квалификации (Q).

Турнир в Страсбурге пройдёт с 19 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является представительница США Мэдисон Киз.